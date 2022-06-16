Bu fiyatlar düğün dernek yaptırır! A-101 16 Haziran’da indirim füzesini fırlattı! Çeyizlik ürünlerde şok kampanya! Küçük ev aletleri...

A101'in yeni kampanyası duyuruldu. Aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Bu hafta çeyiz alışverişi yapmak isteyenler yaşadı. Teknolojik aletlerden, züccaciyeye, giyimden gıdaya çeşit çeşit indirimler göze çarptı. Set halinde satılanlar özellikle dikkat çekti. Peki bu hafta A101'de neler var? A101 aktüel ürünler kataloğuna tam liste haberimizde yer verdik. Şok kampanya başladı! Bu fiyatlar düğün dernek yaptırır! İşte A-101 16 Haziran 2022 aktüel ürünleri...