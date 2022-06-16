Bu fiyatlar düğün dernek yaptırır! A-101 16 Haziran'da indirim füzesini fırlattı! Çeyizlik ürünlerde şok kampanya! Küçük ev aletleri...
A-101 16 Haziran'da indirim füzesini fırlattı! Perşembe günü için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu günlerdir bekleniyordu. Evine eşya almak isteyenler, düğün yapmak isteyenler, oyunseverler, mutfak ihtiyaçları vatandaşların her aradığı gıdadan elektronik eşyaya bir çok üründe indirim yapıldı. İşte 2022 16 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
16.06.2022 14:28 - Son Güncelleme: 16.06.2022 14:28
A101'in yeni kampanyası duyuruldu. Aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Bu hafta çeyiz alışverişi yapmak isteyenler yaşadı. Teknolojik aletlerden, züccaciyeye, giyimden gıdaya çeşit çeşit indirimler göze çarptı. Set halinde satılanlar özellikle dikkat çekti. Peki bu hafta A101'de neler var? A101 aktüel ürünler kataloğuna tam liste haberimizde yer verdik. Şok kampanya başladı! Bu fiyatlar düğün dernek yaptırır! İşte A-101 16 Haziran 2022 aktüel ürünleri...