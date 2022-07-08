Bu fiyata kiralık oda yok! TOKİ'den 2.596 TL taksitle 0 daire! Elinde avucunda 33 bin TL nakiti olan 120 -180 ay vadeli 2+1 3+1 odalı konut sahibi olacak!

2022 yılı Temmuz ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son olarak kurum tarafından yapılan açıklamada, Aksaray, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir ve daha birçok ilde projeler devam ediyor. Öreneğin Kocaeli'nde 2.595 TL taksitle 120 ay vadeli 2+1 - 3+1 konutlar oldukça ilgi görüyor. İşte TOKİ kampanyalarına dair merak edilenler!