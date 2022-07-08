Bu fiyata kiralık oda yok! TOKİ'den 2.596 TL taksitle 0 daire! Elinde avucunda 33 bin TL nakiti olan 120 -180 ay vadeli 2+1 3+1 odalı konut sahibi olacak!
Elini çabuk tutan fırsatı kapar! TOKİ'de kiradan kurtaracak fırsatlar başladı. 120-180 ay vadeyle 415 bin TL'ye daire sahibi olabilirsiniz. TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından son olarak birçok ilde bazı konutların satışının devam ettiği görülüyor. İşte TOKİ kampanyalarına dair merak edilenler!
2022 yılı Temmuz ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son olarak kurum tarafından yapılan açıklamada, Aksaray, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir ve daha birçok ilde projeler devam ediyor. Öreneğin Kocaeli'nde 2.595 TL taksitle 120 ay vadeli 2+1 - 3+1 konutlar oldukça ilgi görüyor. İşte TOKİ kampanyalarına dair merak edilenler!
KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ SEKBANLI-SEPETÇİ PROJE ALANI 1. BÖLGE 535 KONUT & 2. BÖLGE 747 KONUT PROJELERİ
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. BÖLGE 535 KONUT & 2. BÖLGE 747 KONUT PROJELERĠ kapsamında üretilecek 238 adet konut satıĢa sunulacaktır.
Proje Adı: Kocaeli Ġli Ġzmit Ġlçesi Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı 1. Bölge 535 Konut ve 2.Bölge 747 Konut Proj.
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 190 adet, 3+1 konut 48 adet
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 190 adet, 3+1 konut 48 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 18 Temmuz 2022 - 22 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası Aġ. Projenin Ġlindeki ġubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 21 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1 ve 3+1
Kura Tarihi: 29 Temmuz 2022
Kura Tarihi: 29 Temmuz 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası Aġ. Ġzmit E5/Kocaeli
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 15 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 12 Eylül 2022 - 21 Eylül 2022(Asil hak sahipleri sözleĢme
imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;