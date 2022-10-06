Bu EYT'lilere yüksek maaş çıkacak! Kişiye özel 4 kritik MAAŞ hesabı: EYT'de yepyeni algoritma! Çalıştıkları yıl, aylık kazanç, çalışma süresi...5000 prim+ 2000, 2001, 2007, 2008 sigorta girişi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşa Takılanlar emeklilik yolu gözlerken, maaş hesaplamaları da merak edilir oldu. EYT'lilerin emekli maaşları 3 ayrı dönem için hesaplanacak. Emeklilik işlemlerinin de Ocak ayından itibaren başlaması beklentiler arasında. Maaş üzerinde EYT'lilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile etkili olacak. Peki, EYT'liler kaç TL emekli maaşı alacak? İşte EYT maaş tablosu haberimizde!