Bu evler sudan ucuza satılıyor! İş Bankası'ndan 3+1 daire 90 bin TL! Ziraat Bankası'ndan ise 3+1 daire 80 bin TL’ye alınıyor
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor. Bu anlamda İş Bankası ve Ziraat Bankası'nda gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı. Söz konusu ilanlarda farklı iller için çok sayıda ev satışı yapılacağı öğrenildi. Banka tarafından yayınlanan ilan listesinde listede Kocaeli'nde 80 bin TL'ye 3+1 ev satıldığı görüldü. İş Bankası yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Çerkezköy'de 90 bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü. Bankadan icralık taşınmaz almak isteyen kişiler, sadece teklif verecekleri ihale sürecine dahil olacaklarını düşünseler de aslında sürecin her noktasını detayları ile bilmelidirler.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlar ile ev almak için araştırıyor. Ziraat Bankası yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Kocaeli'nde 80 bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü. Bu anlamda İş Bankası yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Çerkezköy'de 90 bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü. Bankadan icralık ev alabilmek amacıyla pek tabi ihale ilanlarının takip edilmesi gerekir. Önceki dönemlerde ihale ilanları gazeteler yolu ile yayınlanırken bundan sonra devlete ait internet siteleri üzerinden yayınlanıyor. Pek tabi yalnızca devlete bağlı olarak yayın yapan internet siteleri yayınlamıyor bu ilanları, özel internet siteleri de var.
Konut Şekil :
İl : Kocaeli
İlçe : Başiskele
Semt : Paşadağ
Adres : Başiskele İlçesi, Paşadağ Mahallesi, Balık Sokak, F Blok
Pafta :
Ada : 859
Parsel : 2
Oda Sayısı : 3
Salon Sayısı : 1
Banyo Sayısı : 1
m2 : 130
Krediye Uygunluk : Uygun
Isınma Tipi : Kombi
Kullanım Durumu : Boş
Bina İnşa Yılı : 2014
Bulunduğu Kat : Bodrum
Min. Artış : 1.000 TL
Başlangıç Bedeli : 80.000 TL
Teminat Bedeli : 4.800 TL
İlgili Şube Adı : BAŞİSKELE/KOCAELİ ŞUBESİ
İş Bankası yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Çerkezköy'de 90 bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor. İş Bankası gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı. Söz konusu ilanlarda farklı iller için çok sayıda ev satışı yapılacağı öğrenildi. Banka tarafından yayınlanan ilan listesinde listede Çerkezköy'de 90 bin TL'ye 3+1 ev satıldığı görüldü.