Bu evler sudan ucuza satılıyor! İş Bankası’ndan 3+1 daire 90 bin TL! Ziraat Bankası’ndan ise 3+1 daire 80 bin TL’ye alınıyor

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlar ile ev almak için araştırıyor. Ziraat Bankası yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Kocaeli'nde 80 bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü. Bu anlamda İş Bankası yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Çerkezköy'de 90 bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü. Bankadan icralık ev alabilmek amacıyla pek tabi ihale ilanlarının takip edilmesi gerekir. Önceki dönemlerde ihale ilanları gazeteler yolu ile yayınlanırken bundan sonra devlete ait internet siteleri üzerinden yayınlanıyor. Pek tabi yalnızca devlete bağlı olarak yayın yapan internet siteleri yayınlamıyor bu ilanları, özel internet siteleri de var.