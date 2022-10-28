Bu devirde baba oğluna vermez! Günlük 100 TL’den az ödemeyle TOKİ’den NET- BRÜT 75-105 m2 2+1, 3+1 daire alın! 3 gün sonra BİTİYOR! İstanbul, Sivas, Bingöl...

Başvurular; 6 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"

2. Kategori olan "Gazi (Kıbrıs,Kore) Vatandaşlarımız"

3. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"

4. Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"

5. Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"

6. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"