Bu devirde baba oğluna vermez! Günlük 100 TL'den az ödemeyle TOKİ'den NET- BRÜT 75-105 m2 2+1, 3+1 daire alın! 3 gün sonra BİTİYOR! İstanbul, Sivas, Bingöl...
Bu devirde baba oğluna vermez! Günlük 100 TL'den az ödemeyle TOKİ'den NET- BRÜT 75-105 m2 2+1, 3+1 daire alın! 3 gün sonra BİTİYOR! İstanbul, Sivas, Bingöl, onlarca ilde binlerce kişi başvurularını tamamladı. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkındaki tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Peki İlk Evim Nasıl Başvururum? Başvuru Bedeli 500 TL alınacak. Başvurusu kabul edilmeyenlere yatırdıkları 500 TL iade edilecek. İşte detaylar...
250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.
Başvurular; 6 kategoride kabul edilecektir;
1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"
2. Kategori olan "Gazi (Kıbrıs,Kore) Vatandaşlarımız"
3. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"
4. Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"
5. Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"
6. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"
• Başvuru dönemi bitiminden sonra "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Başvuru toplanan projeler için kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
• Projelerin ihalesi yapılıp, bağımsız bölüm listesi ve şerefiyeli satış fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte, asil hak sahipleri için "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.