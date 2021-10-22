Bu çiçeği yetiştirmeye başladı hayatı komple değişti. Emekli maaşını 5'e katladı. Poleni ve yağının on binlerce lira değeri var. Emekli olduktan sonra akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir, hobi olarak yetiştirmeye başladığı çiçekten önemli gelir elde ediyor. Kozmetik sektörü ve parfüm yapımında kullanılan ak zambağın yağının kilogramı 5 bin avrodan satılıyor. Çocukluk yıllarından beri akzambak yetiştirmek istediğini ifade eden Aydemir, "Fransızlar çok rağbet gösteriyor. Kozmetik sektörü ve parfüm yapımında kullanılıyor. 700 kilogram çiçekten 1 kilogram yağ çıkıyor." dedi.