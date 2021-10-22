Bu çiçeği yetiştirmeye başladı hayatı komple değişti! Emekli maaşını 5'e katladı! Poleni ve yağının on binlerce lira değeri var!
Sıfırdan başladığı işlerde başarılı olan girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu insanların başarı hikayeleri ise kendi işini kurmak isteyen diğer insanlara örnek oluyor. Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı tamamen değişti. 64 yaşındaki Fikret Aydemir, özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimi yapmaya başladı. Zambak yetiştirmeyi çocukluk yıllarından itibaren istediğini söyleyen Aydemir, "Şurubu yapılıyor, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Talep çok. Kullanım alanları da çok fazla. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor." ifadelerini kullandı.
Bu çiçeği yetiştirmeye başladı hayatı komple değişti. Emekli maaşını 5'e katladı. Poleni ve yağının on binlerce lira değeri var. Emekli olduktan sonra akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir, hobi olarak yetiştirmeye başladığı çiçekten önemli gelir elde ediyor. Kozmetik sektörü ve parfüm yapımında kullanılan ak zambağın yağının kilogramı 5 bin avrodan satılıyor. Çocukluk yıllarından beri akzambak yetiştirmek istediğini ifade eden Aydemir, "Fransızlar çok rağbet gösteriyor. Kozmetik sektörü ve parfüm yapımında kullanılıyor. 700 kilogram çiçekten 1 kilogram yağ çıkıyor." dedi.
HOBİ OLARAK BAŞLADI, HAYATI DEĞİŞTİ
Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı değişti. Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı.
700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu. Akzambağın yağı ve polenini de satmaya başlayan Aydemir, emekli maaşını 5'e katladı.
Çiçeğinin kilosunu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin Avro'dan satılan akzambaklar Aydemir ailesinin gelir kaynağı oldu.
Emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışan Aydemir, bahçesi olanlara zambak üretimi yapmayı tavsiye etti.