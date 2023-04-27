Bu banknotun değeri 1000 cumhuriyet altını! Sandıkları açın sizde de olabilir! Türkiye’de sadece 7 tane var! Bulana para yağdırıyorlar

Türkiye'de para koleksiyonculuğu hızla yayılan bir tutku haline geldi. Koleksiyoncuların en çok ilgi gösterdiği paralar ise tedavülde olmayanlar oluyor. İşte Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul edilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira da bu nadir paralar arasında yer alıyor. Bu banknotun değerini duyanlar kulaklarına inanamıyor.