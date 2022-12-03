Bu bankalardan nakit para almak çok basit 15.000 TL anında hesaba geçiyor! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası açıkladı!

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde bankalardan kredi kampanyaları gelmeye başladı. Bu anlamda devlet bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 15.000 TL veriyor. Kredi paketlerine başvurma koşulları ise oldukça merak ediliyor. Bu bankaların sunacağı kredi olanaklarını araştırmak bağlamında bankalarla iletişime geçmeniz gerekir.