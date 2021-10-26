Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...

Kredi borçları olan ve ödeyemeyen vatandaşlar amacıyla İNG, TEB, Finansbank, Akbank, YapıKredi, Şekerbank, Vakıfbank ve Denizbank kredi borç aktarımı gerçekleştireceğini açıkladı! İşte kredi borç aktarımı kampanyasına dair çoğu ayrıntı haberimizin içeriğinde. Borç kapatma kredisi, finansman ürünleri kullanan tüketicilerin kullandıkları üründen kaynaklanan borçlarını tek bir kredi altında yapılarak eşit taksitlerle geri ödemelerini gerçekleştiren gereksinim kredisi çeşididir. Bu kredinin genel kullanım olarak başka adları ise "borç transferi" ve "borç birleştirme" kredisidir.