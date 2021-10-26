Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...
Birçok banka müşterisinin borçlarını ödeyememesinden kaynaklı muzdarip bulunduğu şu zamanlarda başlatılan kampanyalar vasıtası ile borç aktarımı ile kredi borçlarının ertelenerek borçlanmanın azaltılmasını olası kıldı. Genellikle son zamanlarda borçlarını ödemeyen kişilerin yükselmesi ile yapılacak olan bu kampanya çoğu bireyin yüzünü güldürdü. Kampanya dahilinde kredi borcu olup da ödemeyen vatandaşlar İNG, TEB, Finansbank, Akbank, YapıKredi, Şekerbank, Vakıfbank ve Denizbank borç kapatma kredisi faiz oranlarını ve şartlarını merak ediyor.
Kredi borçları olan ve ödeyemeyen vatandaşlar amacıyla İNG, TEB, Finansbank, Akbank, YapıKredi, Şekerbank, Vakıfbank ve Denizbank kredi borç aktarımı gerçekleştireceğini açıkladı! İşte kredi borç aktarımı kampanyasına dair çoğu ayrıntı haberimizin içeriğinde. Borç kapatma kredisi, finansman ürünleri kullanan tüketicilerin kullandıkları üründen kaynaklanan borçlarını tek bir kredi altında yapılarak eşit taksitlerle geri ödemelerini gerçekleştiren gereksinim kredisi çeşididir. Bu kredinin genel kullanım olarak başka adları ise "borç transferi" ve "borç birleştirme" kredisidir.
Aktif Bank Borç Kapatma Kredisi %1,59 387 TL 13.968 TL
İş Bankası Borç Kapatma Kredisi %1,60 387 TL 13.995 TL
Enpara.com Borç Kapatma Kredisi %1,63 390 TL 14.024 TL
Garanti BBVA Borç Kapatma Kredisi %1,91 411 TL 14.847 TL
DenizBank Borç Kapatma Kredisi %1,89 409 TL 14.791 TL
Akbank Borç Kapatma Kredisi %1,92 412 TL 14.875 TL
Yapı Kredi Borç Kapatma Kredisi %2,16 431 TL 15.553 TL
Borç Kapatma Kredisi Başvurusu 2021
Borç kapatma kredisi müracaatı bankaların şubeleri ve internet siteleri üzerinden yapabileceği gibi yukarıdaki formumuz doldurularak da basitçe yapılabilir. Formumuz üzerinden oluşturulan başvuru, alakalı bankaya hemen iletilir ve değerlendirilerek en geç bir iş günü sonrası dönüş yapılır.