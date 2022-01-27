Bu ay kimlere AGİ yatırılacak belli oldu! AGİ kimler için kalktı? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ ne kadar oldu? 2022 AGİ tablosu...

Bu ay kimlere AGİ yatırılacak belli oldu! 2022 asgari ücretin açıklanmasının ardından vergilerin kaldırılınca kimler AGİ alacak kafalarda soru işareti oluştu. Ocak ayında yeni yıl için açıklanan asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Zamlı maaşlarını almak için heyecanla bekleyen milyonlarca asgari ücretli bir yandan da AGİ hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar AGİ alacak mı? AGİ kimler için kalktı? AGİ ne kadar oldu? 2022 AGİ tablosu ile tüm bu sorular yanıt buldu. İşteo tablo...