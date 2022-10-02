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Haberler Ekonomi Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! 2 bin 268 TL'den anında yararlanın

Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! 2 bin 268 TL'den anında yararlanın

Karşılıksız olarak oluşturulan bu yardımlara her yıl bir yenisi eklenmektedir. Bu sayede aylık gelirleri asgari ücretin üçte biri kadar olan vatandaşlar daha konforlu bir yaşam geçirmektedir. Durumu kötü olan ve yardım alabilmek isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Bugünkü koşullarında sosyal yardım kuruluşlarından çok sayıda değişik destek alabiliyorsunuz. Peki, hangi takviyeleri sosyal yardım kuruluşlarında alabilirsiniz?

takvim.com.tr
02.10.2022 16:22 - Son Güncelleme: 02.10.2022 16:22
T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 2 bin 268 TL’den anında yararlanın

Devlet bağlamında, gereksinimi olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Her kesimine yönelik destek bulunuyor. Sosyal yardımlarda geçen zamanlarda yeni perde açıldı. Aile, çocuk ve fatura takviyeleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı, kapsam genişletildi. Artışların devamı gelecek. Önümüzdeki Ocak ayında da pek çok sosyal destek ödemesi zamlanacak.

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T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 2 bin 268 TL’den anında yararlanın

2023 Engelli Aylığı Ne Olacak?

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 512 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 268 liraya yükselecek.

T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 2 bin 268 TL’den anında yararlanın

Bu aylıktan halen hane içerİsinde birey başına düşen geliri bin 833 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da 1 Ocak'ta döneme girecek yeni asgari ücretle değişecek.

T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 2 bin 268 TL’den anında yararlanın

Sosyal Yardım Kurumlarından Alabileceğiniz Destekler

İhtiyaç sahibi vatandaşlara oluşturulan ödemeler geçici ve daimî olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici ödemeler meydana gelen büyük durumlardan ötürü dara düşen kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların daha basit bu kötü durumdan kurtulması amacıyla oluşturulan ödemelerdir. Belirli vakit sonra kesilirler.

T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 2 bin 268 TL’den anında yararlanın

Daimî ödemeler ise devlet doğrultusundan bireyin gelirine göre aylık ya da üç aylık ödemeler şeklinde oluşturulan desteklerdir. Yaşça büyük olan ya da muhtaçlar amacıyla oluşturulan ödemeler bu sınıfa girmektedir.

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