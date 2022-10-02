Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! 2 bin 268 TL'den anında yararlanın

Devlet bağlamında, gereksinimi olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Her kesimine yönelik destek bulunuyor. Sosyal yardımlarda geçen zamanlarda yeni perde açıldı. Aile, çocuk ve fatura takviyeleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı, kapsam genişletildi. Artışların devamı gelecek. Önümüzdeki Ocak ayında da pek çok sosyal destek ödemesi zamlanacak.