Bu ay hemen alınabilecek! TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...
Devletin gereksinim sahibi olan vatandaşlar için dayanakları sürat kesmeden devam ediyor. Yaşlı, bakıma fakir, hasta vb. güç vaziyette olan ve kazancı olmayan kişilere devlet bir hayli değişik kanaldan takviyelerini eriştirmektedir. Bazı destek ödemeleri 3 ayda bir defa yapılırken, bazı ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Bu noktada ihtiyaç sahipliğinin ne derece olduğu ön plana çıkıyor, geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşlara aylık düzenli olarak yardımlar yapılırken, geliri daha yüksek olan vatandaşlara 3 ay bir kez yardım ödemeleri yapılabiliyor. Devletin vermiş olduğu karşılıksız yardımlara her dönem yenileri eklenmeye devam ediyor.
Bu ay içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek yardımların miktarları ise 800 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ekiplerin incelemeleri sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere aylık 800 TL ile 1500 TL arasında değişen miktarlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar ile birlikte vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine ulaşımının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Sosyal Yardımlaşma Tarafından Verilen Destekler
İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından bilinmeyen ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen birçok yardım bulunmaktadır. Yapılan ödemelerin bir bölümü sürekli ve düzenli olarak yapılan ödemelerden bazıları ise geçici ödemelerdir.
Bu noktada bakıma muhtaç olan kişi ile ona bakan kişinin aynı çatı altında yaşaması gerekmektedir, ayrıca bakım parası alınabilmesi için hasta veya yaşlı için rapor alınması gerekiyor, evde bakım parası yüzde 50 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yapılmaktadır, ödemeler hastaya değil, ona bakan kişiye yapılmaktadır.