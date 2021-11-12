Bu araçlar peynir ekmek gibi gidiyor! 90.000 TL altı otomobil fırsatı! İşte Kasım ayı icradan satılık otomobil modelleri…

Ucuz araç sahibi olmak isteyenler bu fırsatı sunan Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarını merak ediyor ve güncel olarak hangilerinin yayınlandığını araştırıyor. Farklı marka ve modellerin açık arttırma ilanları ve detayları, hangi fiyatlarla satışa sunulduğu, ihale tarihleri ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. Aracın tüm sorunlu yanlarının da belirtilmesinden dolayı inceleyerek beklentinize en uygun araç modeli için teklif verebilirsiniz. İşte detaylar!