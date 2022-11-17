Bu 50 TL bir anda 75 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Paranın üzerinde mor çizgi varsa...
Müşterisinden almıştı tam 75 bin TL istiyor. Cebinizi kontrol edin. Gündelik yaşantımızda genellikle alışveriş esnasında kullandığımız paraların ne kadar olduğu dışında üzerindekilere pek çoğumuz dikkat etmeden cüzdanımıza atıyoruz. Hatalı basım olduğu iddia edilen paralar ilgi çekiyor. Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden işletme sahibi hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor. Siz de cebinizi kontrol edin. Servet taşıyor olabilirsiniz!
17.11.2022 21:56 - Son Güncelleme: 17.11.2022 21:56
Gündelik yaşantımızı sürdürebilmek ve gereksinimlerimizi karşılaşmak için para oldukça önemlidir. Son yarıyılda hatalı basım banknotlar vatandaşların ilgisine nail oluyor. İnternette yer alan haberlerle beraber binlerce birey cüzdanında bu paraların olup olmadığını kontrol ediyor. İşte ayrıntılar...
Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden İslam Sancaktutan isimli işletme sahibi hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor.