Brent petrol tekrar düştü BENZİN, MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! Son dakika 1 Ağustos 2022 EPGİS akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara Shell, Opet, BP...
Yeni haftaya girerken sürücüler akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak ediyor. En son otogazda (LPG) 30 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanmıştı. Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Peki benzin, motorinde indirim var mı, olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell...
Son dakika akaryakıt güncel fiyat listesi yoğun ilgi görüyor. Brent petrolde yaşanan yeni düşüşle birlikte İstanbu, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki milyonlarca sürücü benzin, motorin ve LPG'ye yeni bir indirim gelecek mi merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Son dakika 1 Ağustos 2022 EPGİS akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara Shell, Opet, BP...
BRENT PETROLDE AĞUSTOS DÜŞÜŞÜ!
Brent petrol tekrar düştü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 103,34 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu.
Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bugün yayımlandı. Buna göre, petrol, kömür ve metal izabe sektörlerinde devam eden daralmanın da etkisiyle Çin'de PMI temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Ayrıca, Japonya'da imalat sanayi PMI temmuzda 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,1'e geriledi.