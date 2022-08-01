Brent petrol tekrar düştü BENZİN, MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! Son dakika 1 Ağustos 2022 EPGİS akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara Shell, Opet, BP...

Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bugün yayımlandı. Buna göre, petrol, kömür ve metal izabe sektörlerinde devam eden daralmanın da etkisiyle Çin'de PMI temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Ayrıca, Japonya'da imalat sanayi PMI temmuzda 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,1'e geriledi.