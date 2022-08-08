Brent Petrol İNDİRİMİ GELİYOR! Mazot Benzin Akaryakıt indirimi son dakika var mı? 8 Ağustos benzin, motorin, LPG fiyatları kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim var mı? Sorusu arama motorlarında sıkı bir şekilde araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan ardı ardına düşüşlerle akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Son olarak benzin ve motorin grubunda indirim yapıldı. Bu kapsamda yurt genelinde indirimli akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki, 8 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!