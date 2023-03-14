Brent petrol 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG'YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...
Brent petrolün varil fiyatı bir önceki gün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor. Dikkat çeken düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim olacak mı merak ediliyor. Yarından itibaren 81 ilde geçerli olacak. Milyonlarca sürücüye müjdeli haber geldi. Motorine son olarak geçtiğimiz haftalarda zam gelmişti. Ancak yarından itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Opet, BP, Shell...
14.03.2023 09:48 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:54
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?
Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.