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Haberler Ekonomi Brent petrol 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG'YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

Brent petrol 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG'YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

Brent petrolün varil fiyatı bir önceki gün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor. Dikkat çeken düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim olacak mı merak ediliyor. Yarından itibaren 81 ilde geçerli olacak. Milyonlarca sürücüye müjdeli haber geldi. Motorine son olarak geçtiğimiz haftalarda zam gelmişti. Ancak yarından itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Opet, BP, Shell...

14.03.2023 09:48 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:54
Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

Son dakika... Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,6 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki akaryakıta indirim var mı? İşte 14 Mart 2023 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları: Shell, Opet, BP! İstanbul, Ankara, İzmir...

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Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

İNDİRİM YOLDA!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi.

Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 71 kuruşluk indirim gelecek.

Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lira 87 kuruştan, Ankara'da ise 21 lira 29'dan satılacak.

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