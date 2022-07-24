Brent petrol güncellendi MAZOTA İNDİRİM! Son dakika 24 Temmuz 2022 EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, BP, Opet BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları...
Akaryakıta indirim haberleri yakından takip ediliyor. Bir süredir gündemde olan akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine peş peşe indirimler yapılmıştı. Bu kez motorine indirim uygulanacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki sürücüler sıklıkla benzin, motorin, LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Shell, BP, Opet istasyonlarında güncel akaryakıt fiyatları yoğun ilgi görüyor. Peki akaryakıta indirim geldi mi? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyat listesi...
Brent petrol güncellendi. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıta indirim haberleri de gelmeye devam ediyor. Brent petrol geçtiğimiz hafta 100 doların altına düşmüştü. Benzine de böylelikle peş peşe indirimler gelmişti. Gözler bir süredir mazot indirimindeydi. Ve beklenen haber geldi. Peki mazota indirim mi geldi? İşte Son dakika 24 Temmuz 2022 EPGİS akaryakıt fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!
19 Temmuz Salı günü itibarıyla Brent petrol fiyatı 96 dolara gerileyerek Rusya-Ukrayna savaşından önceki seviyesini dönerken benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim uygulanmıştı.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Şimdi de motorinde indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik sonrası araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi.