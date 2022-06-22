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Haberler Ekonomi Brent petrol fiyatı düştü BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 22-23 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatı düştü BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 22-23 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM HABERLERİ! Motorin ve benzinde indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş sonrası sürücüler akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman gelecek merak ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,64 düşüşle 109,33 dolar oldu. Bu noktada BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? sorusu yoğun olarak araştırıyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: 22 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

22.06.2022 15:33 - Son Güncelleme: 22.06.2022 15:33
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dakika haberine göre brent petrol fiyatı düştü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 109,33 dolardan işlem görüyor. Peki BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 22 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...

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BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

YENİ BENZİN FİYATLARI

Bu indirimin ardından İstanbul'da 27,51'den satılan benzin 27,26'ya Ankara ve İzmir'de 27,61'den satılan 27,36'ya inecek.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

109,33 dolara inen brent petrol akaryakıta indirim olarak yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

İşte 22 Haziran motorin ve benzin fiyatı şöyle;

SON DAKİKA