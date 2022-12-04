⛽Brent petrol çöktü BENZİN, MOTORİN, LPG İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 4 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları! O tarihte pompaya yansıyacak! Litresi...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,08 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fşiyatlar brent petroldeki hareketlilikle birlikte bir yukarı bir aşağı yönlü seyrediyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre indirim yolda! O tarihte pompaya yansıyacak! İşte 4 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyat listesi: Shell, Opet, BP! İstanbul, Ankara, İzmir...
Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesinde. Brent petroldeki yükseliş sonrası Aralık ayına motorin fiyatları zam ile girmişti. 6 Aralık 2022 itibariyle ise indirim uygulanacak. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatlarına indirim geliyor. Motorin (mazot) ve benzin fiyatları için son dakika değişimler gündemde yer alıyor. İşte detaylar...
BENZİN FİYATLARI SABİT KALDI
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Benzin litre geçtiğimiz ay 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.
TOPLAM BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylülde ayına ilişkin 'Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre benzin satışları Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 artarak 307 bin 21 ton, motorin satışları yüzde 9,44 düşüşle 2 milyon 189 bin 885 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,98 azaldı ve 2 milyon 642 bin 196 ton olarak kayıtlara geçti.