⛽Brent petrol çöktü BENZİN, MOTORİN, LPG İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 4 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları! O tarihte pompaya yansıyacak! Litresi...

TOPLAM BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylülde ayına ilişkin 'Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre benzin satışları Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 artarak 307 bin 21 ton, motorin satışları yüzde 9,44 düşüşle 2 milyon 189 bin 885 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,98 azaldı ve 2 milyon 642 bin 196 ton olarak kayıtlara geçti.