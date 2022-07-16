Brent petrol 99 dolara düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika benzin, motorin, LPG fiyatları! EPGİS 2022 BP, Opet, Shell...
Son dakika akaryakıt fiyatları... Brent petrol 100 doların altında seyretmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle marttan bu yana en düşük seviyesine ulaşan brent petrolün düşüşü akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Araç sahipleri mazot (motorin), benzin, LPG (otogaz) fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki akaryakıta indirim VAR MI? Benzin, mazota indirim geldi mi? Yeni indirim müjdesi geldi. İşte 2022 akaryakıt fiyatları BP, SHELL, Opet...
Akaryakıt fiyatları gündemdeki sıcak yerini korumaya devam ediyor. An itibariyle itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,92 dolardan işlem görüyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Bren petroldeki hareketlenme akaryakıt fiyatlarına da indirim ve zam olarak yansıyor. İşte Son dakika benzin, motorin, LPG fiyatları! EPGİS 2022 BP, Opet, Shell...
BREN PETROL ÇAKILDI!
Bir önceki gün 100,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 99,92 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,33 dolardan alıcı buldu.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle marttan bu yana en düşük seviyesine dün ulaşan brent petrol, bugün yukarı yönlü hareket etti. Bunda, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.
Para piyasaları, bankanın temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artışını fiyatlarken Fed yetkililerinden dün gelen açıklamalar 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalini öne çıkardı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon raporunun beklediklerinden kötü geldiğini, "büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu belirtti. Haziran ayı enflasyon raporuna aceleyle tepki vermek istemediklerini kaydeden Waller, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu ifade etti.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard da 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu, şimdilik daha büyük bir faiz artışını desteklemediğini belirtti.
Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ!
İddiaya göre benzinin litre fiyatı 18 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş düşecek. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23.66 TL'den 22.70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23.78 TL'den 22.82 TL'ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25.37 TL, Ankara 25.48 TL ve İzmir'de 25.50 TL seviyesinde bulunuyor.