Brent petrol 99 dolara düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika benzin, motorin, LPG fiyatları! EPGİS 16 Temmuz 2022 BP, Opet, Shell...

Hafta sonu geldi akaryakıt fiyatları gündemdeki sıcak yerini korumaya devam ediyor. 16 Temmuz 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,92 dolardan işlem görüyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Bren petroldeki hareketlenme akaryakıt fiyatlarına da indirim ve zam olarak yansıyor. İşte Son dakika benzin, motorin, LPG fiyatları! EPGİS 16 Temmuz 2022 BP, Opet, Shell...