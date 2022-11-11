Brent petrol 94 dolara düştü! BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim var mı? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP güncel LİSTE...
Akaryakıt fiyatları brent petroldeki düşüş sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 11 Kasım 2022 itibariyle brent petrolün varil fiyatı 94 dolara kadar geriledi. Petroldeki hareketlilik akaryakıta yansıyacak mı merak ediliyor. Araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşurken, güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip edilir oldu. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim var mı? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP güncel LİSTE...
11.11.2022 16:42 - Son Güncelleme: 11.11.2022 16:42
AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERLERİ! Brent petrolde yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca sürücü tarafından yakın takibe alındı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde araç sahipleri, "Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı, gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11-12 Kasım 2022 akaryakıt fiyatlarında son durum...