Brent petrol 94 dolara düştü! BENZİN, MOTORİN, LPG’ye indirim var mı? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP güncel LİSTE...

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERLERİ! Brent petrolde yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca sürücü tarafından yakın takibe alındı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde araç sahipleri, "Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı, gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11-12 Kasım 2022 akaryakıt fiyatlarında son durum...