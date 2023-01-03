Brent petrol 85,94 dolar BENZİN, MAZOTA İNDİRİM ZAM! Litresi 11 TL altına düştü! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Shel, Opet, BP...

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 86,23 ile 86,67 dolar aralığının direnç, 85,59 ile 84,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.