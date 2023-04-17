Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL’ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG’ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

Güncel akaryakıt fiyatları gündemde sürücüler tarafından sıkça araştırılıyor. Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,31 dolar seviyesinde tamamladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta bayram indirimi var mı? Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kampanya duyuruldu. İşte detaylar ve 17 Nisan akaryakıt fiyat listesi...