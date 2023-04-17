RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL'ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL'ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte sürücüler zam ve ya indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarının yanı sıra benzin istasyonlarında da flaş kampanyalar yapılıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin, LPG fiyat listesi ve kampanyalar hakkında bilgiler...

17.04.2023 16:44 - Son Güncelleme: 17.04.2023 16:44
Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL’ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG’ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

Güncel akaryakıt fiyatları gündemde sürücüler tarafından sıkça araştırılıyor. Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,31 dolar seviyesinde tamamladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta bayram indirimi var mı? Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kampanya duyuruldu. İşte detaylar ve 17 Nisan akaryakıt fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL’ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG’ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

AKARYAKITA İNDİRİ VAR MI?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL’ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG’ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 21.09 TL
Ankara 21.45 TL
İzmir 21.52 TL

Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL’ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG’ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 22.46 TL
Ankara 22.81 TL
İzmir 22.77 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL’ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG’ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

SON DAKİKA