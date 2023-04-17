Brent petrol 85,9 dolar AKARYAKITA BAYRAM MÜJDESİ! 500 TL'ye + 20 puan hediye! 17 Nisan Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı? Shell, Petrol Ofisi...
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte sürücüler zam ve ya indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarının yanı sıra benzin istasyonlarında da flaş kampanyalar yapılıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin, LPG fiyat listesi ve kampanyalar hakkında bilgiler...
17.04.2023 16:44 - Son Güncelleme: 17.04.2023 16:44
Güncel akaryakıt fiyatları gündemde sürücüler tarafından sıkça araştırılıyor. Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,31 dolar seviyesinde tamamladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta bayram indirimi var mı? Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kampanya duyuruldu. İşte detaylar ve 17 Nisan akaryakıt fiyat listesi...
AKARYAKITA İNDİRİ VAR MI?
Benzin, motorin ve LPG fiyatları için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle: