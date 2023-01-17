Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG'YE 2. ZAM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...

Akaryakıta 2. zam yolda! Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zammın ardından bu kez motorine zam geliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,81 dolardan işlem görüyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da bir indirim bir zam değişiyor. Peki yeni akaryakıt fiyatları nasıl, ne kadar olacak?