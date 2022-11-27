Brent petrol 83 dolar bandında MOTORİN, BENZİNE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 27-28 Kasım 2022 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI 27 KASIM 2022?

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG için ise henüz indirim duyurusu yapılmadı.