📢Brent petrol 82,05 dolar, AKARYAKITA 3. İNDİRİM! Tarih verildi! EPGİS BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 1 LT motorin, benzin, LPG...
Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün düşüş kaydetti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatlarında indirim uygulanmıştı. Son dakika müjdesine göre ise 3. bir indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Peki brent petrol ne kadar düştü? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 2023 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sürücüsü zil takıp oynayacak! Akaryakıta 3. büyük indirim geliyor. Brent petrolün varil fiyatında düşüş yaşandı. Bu noktada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Beklenen müjdeli haber az evve duyuruldu. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren güncellenecek. Peki BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi 1 LT motorin, benzin, LPG fiyatı...
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,50 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 80,50 dolar oldu.
SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!
Brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıya yeni indirim geliyor. Motorin grubunda 25 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.