📢Brent petrol 82,05 dolar, AKARYAKITA 3. İNDİRİM! Tarih verildi! EPGİS BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 1 LT motorin, benzin, LPG...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sürücüsü zil takıp oynayacak! Akaryakıta 3. büyük indirim geliyor. Brent petrolün varil fiyatında düşüş yaşandı. Bu noktada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Beklenen müjdeli haber az evve duyuruldu. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren güncellenecek. Peki BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi 1 LT motorin, benzin, LPG fiyatı...