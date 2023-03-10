Brent petrol 80,9’a düştü MOTORİN, BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 10 Mart BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG...

Akaryakıt fiyatları gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Brent petrolün düşüşü devam ederken akaryakıtta indirim olacak mı sorusu merak ediliyor. Dün 84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 81,24 dolar oldu. Gün sonunda ise yüzde 0,5 azalışla 80,9 dolardan işlem görmeye başladı.Peki benzin, LPG, motorin fiyatı düştü mü? İndirim var mı? İşte 10 Mart 2023 akaryakıt fiyatları...