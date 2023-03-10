Brent petrol 80,9'a düştü MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 10 Mart BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG...
Brent petrolün varil fiyatı 80,9 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve AB'de merkez bankalarının beklenenden daha güçlü faiz politikaları yürüteceği ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı endişeleri etkili oldu. Petroldeki düşüşün ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Megakent İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,59 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor. Peki benzin, LPG, motorin fiyatı düştü mü? İndirim var mı? İşte 10 Mart 2023 akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Brent petrolün düşüşü devam ederken akaryakıtta indirim olacak mı sorusu merak ediliyor. Dün 84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 81,24 dolar oldu. Gün sonunda ise yüzde 0,5 azalışla 80,9 dolardan işlem görmeye başladı.Peki benzin, LPG, motorin fiyatı düştü mü? İndirim var mı? İşte 10 Mart 2023 akaryakıt fiyatları...
Piyasalar bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilere odaklanırken, raporda yer alan tarım dışı istihdamın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini belirtmişti.
Powell, verilerin bütününün daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu göstermesi halinde faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını vurgulamıştı.
Arz tarafında ise Rusya'nın üretim kesintilerinin miktarının açıklanandan daha yüksek olabileceği beklentileri fiyatların hızlı düşüşünü frenliyor.