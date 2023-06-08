Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM! 2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberine göre brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,81 dolardan işlem görüyor. Brent petrol benzin ve mazot fiyatı için direkt belirleyici olmaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yeni bir zam bekleniyor. Bu noktada güncel akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. İşte 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...