Böylesi fırsat 3 yılda bir gelir! SSK, Bağkur'lu, 4C'li emekliye geri ödemesiz en az 600 en çok 5. 250 TL! Bankayı seçen parayı alır!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve promosyon ödeme ücretleri yükseldi. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 3 bin - 5 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Henüz ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği tutarları sizler için derledik. Bazı kampanyalar bugün sona eriyor. İşte banka banka emekli promosyon ödemeleri!
Bankaların promosyon yarışı devam ederken henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 3 bin - 5 bin liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. İşte banka banka emekli promosyon ödemeleri!
HANGİ BANKA, NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
EMEKLİ MAAŞINI KUVEYT TÜRK'E TAŞIYANLARA YENİ AYRICALIKLAR
Kuveyt Türk, emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyacak olan müşterilere sunduğu ayrıcalıkları genişletmeye devam ediyor. Müşteriler, faizsiz finans prensiplerine uygun olarak 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanırken, Sağlam Kart ile yıl sonuna kadar yapacakları ilk 100 TL ve üzeri market alışverişlerinde 20 TL değerinde 'Altın Puan' kazanıyor.
Emekli müşterilerine Emekli Danışma Hattı hizmeti de veren Kuveyt Türk, ayrıca emeklilere özel ücretsiz EFT, havale ve ortak ATM'lerden ücretsiz para çekme hizmetinden çağrı merkezinde öncelikli işlem yapma avantajına kadar birçok ayrıcalık sunuyor. Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler, hem promosyondaki yeni tutarlardan ve ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek, hem de artık ilk maaşlarını Kuveyt Türk'ten de alabilecek.
SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 1750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 2.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak. Maaşlarına, 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı da bulan emekliler, ayrıca ortak ATM'lerden para da çekebiliyor.