Böylesi fırsat 3 yılda bir gelir! SSK, Bağkur’lu, 4C’li emekliye geri ödemesiz en az 600 en çok 5. 250 TL! Bankayı seçen parayı alır!

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 1750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 2.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak. Maaşlarına, 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı da bulan emekliler, ayrıca ortak ATM'lerden para da çekebiliyor.