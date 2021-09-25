Böyle fırsat her zaman gelmez! SGK-SSK Bağkurlu emekliye en az 500 en çok 2.500 TL! Bunu yapan parayı kapacak!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir ilerleme yaşandı ve promosyon ödeme ücretleri değişti. Emekliler her sene 3 senede bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan program vasıtası ile birtakım emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, programdan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 senelik süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Fakat banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam eder iken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Şimdilik ödemesini almamış olan emekliler amacıyla bütün bankaların verilen tutarları derledik.