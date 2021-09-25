Böyle fırsat her zaman gelmez! SGK-SSK Bağkurlu emekliye en az 500 en çok 2.500 TL! Bunu yapan parayı kapacak!
Böyle fırsat 3 senede bir gelir! SSK Bağkurlu emekliye en az 500 en çok 2.500 TL! Bankayı seçen parayı kapacak! Bankaların promosyon yarışı devam eder iken şimdilik ödeme almamış olanlar verdiği tutarları öğrenmek amacıyla incelemeye koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 senede bir emeklinin maaşını alabilmek amacıyla seçtiği banka doğrultusundan hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir ilerleme yaşandı ve promosyon ödeme ücretleri değişti. Emekliler her sene 3 senede bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan program vasıtası ile birtakım emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, programdan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 senelik süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Fakat banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam eder iken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Şimdilik ödemesini almamış olan emekliler amacıyla bütün bankaların verilen tutarları derledik.
KAMPANYALARLA PATLAMA YAPTI
Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira. Özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor.
Bazı bankalar ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınına getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var.
BANKALARIN EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2021
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 18 Kasım 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 1.250 TL'ye varan promosyondan yararlanabilirsiniz.
0-1499 Lira maaş: 850 Lira toplam promosyon tutarı
1.500 Lira – 2.499 Lira maaş tutar aralığı: 1.050 Lira toplam promosyon tutarı
2.500 Lira ve üzeri maaş: 1.250 Lira toplam promosyon tutarı