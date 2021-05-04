RAMAZAN İMSAKİYE
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Borcunuz varsa korkmayın! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere son dakika müjdesi geldi! 20.000 ila 50.000 arası veriliyor

Türkiye'de son yarıyıllarda vatandaşlar ödeme güçlüğü pandemi dolayısıyla arttı. Borçlarını çeviremeyen vatandaşlar kara listeye düşmeden yaşadıkları meseleye takat arıyorlar. Bu gidişatta olan kişilere ise müjde gibi haber bankalar tarafından verildi. Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları can simidi oldu. Bu bankalar kampanya kapsamında 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi veriyor. Bu kredi kampanyasından yararlanan vatandaşlar borçlarını tek bir yere toplayabiliyor ve kolay ödeme seçeneklerinden faydalanarak ekonomik olarak rahatlıyor.


04.05.2021 15:46 - Son Güncelleme: 04.05.2021 15:46
Borcunuz varsa korkmayın! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere son dakika müjdesi geldi! 20.000 ila 50.000 arası veriliyor

Değişik bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları bölen vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı veriliyor. Bu kredi imkânı ile kişiler borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Dileyen alıcılar ödemelerini 3 ay sonra kapatmaya başlarlar. Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi verilmektedir. Ayrıca kişinin kredi notuna göre 60 aya kadar da vade uygulanmaktadır.

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Borcunuz varsa korkmayın! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere son dakika müjdesi geldi! 20.000 ila 50.000 arası veriliyor

Salgın dönemi ile birlikte ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başladık. İşyerini açamayan binlerce esnaf, iş yeri kapalı olduğu için çalışmayan işçiler, aynı zamanda dönemin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte yaşanan sıkıntılar, karşısında maddi ihtiyaçlarını kredi kartları ve krediler ile kapatmaya çalıştılar.

Borcunuz varsa korkmayın! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere son dakika müjdesi geldi! 20.000 ila 50.000 arası veriliyor

Bunun neticesinde sadece tek bankaya değil bazen birden fazla banka, kredi hem de kredi kartı borçları birikmiş oldu. Ayrıca yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile gelirinin büyük bir kısmını borç ödemek için kullanıp sıkıntılar yaşamaya devam ediyorlar.

Borcunuz varsa korkmayın! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere son dakika müjdesi geldi! 20.000 ila 50.000 arası veriliyor

Bankalar bu süreci de müşterilerinin yanında olmak ihtiyaçlarını bir nebze de olsun karşılayabilmek için ödenmeyen kredi ve kredi kartlarında borç kapama ve borç transferi kampanyası oluşturdular.

Borcunuz varsa korkmayın! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere son dakika müjdesi geldi! 20.000 ila 50.000 arası veriliyor

Bu kampanyayla birden fazla bankaya olan borcunuzu tek bir banka altında toplayıp, size uygun belirtilen vade süresince ödeyebiliyorsunuz.