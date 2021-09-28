Borcu olanlar, parasız kalanlar dikkat! 3 ay geri ödemesiz 5 bin TL, 20 bin TL ve 50 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyaları

Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında kamu bankaları doğrultusundan yaşama geçirilen kredi desek paketleri, parasal sorun yaşam sürdüren vatandaşları rahatlatmıştı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, gereksinim kredisi faiz oranlarının yanı sıra 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları da araştırıyor. Bankaların kredi politikalarına göre tespit edilen şartlar ile müşteriler finansman desteği alabiliyorlar. Fakat tercih edilen kredi kampanyalarında iki mühim ölçüt bulunuyor. Bunlardan birisi gereksinim kredisi maliyetleri olurken öteki de ideal ödeme koşulları olarak belirtiliyor. Peki, 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte Yapı Kredi, QNB Finansbank ve ING kredileri