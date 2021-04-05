Bugünkü
Takvim

Borcu olanlar dikkat! Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Akbank-Denizbank-Garanti-INGBank-Finansbank...

Farklı bankalardan kredi çekip kullanan kişiler, bu borçlarını tek bir çatı altına toplamak istemektedirler. Hal böyle olunca bankaların bu tip müşterilerine özel bazı avantajları bulunuyor. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha uygun şartlarda faiz oranı belirliyor. Bu şekilde bir yol izlerseniz borçlarınız hem tek çatı altına girmiş olur hem de düzene bilir. Öteki türlü farklı bankalara ayrı ayrı ödeme yapmak sizin için zor olabilir. En düşük faizli borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Kredi ve kredi kartı borcu kapatma kredisi için en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı nedir? Gibi detayları haberimizde bulabilirsiniz.

05.04.2021 12:23 - Son Güncelleme: 05.04.2021 12:23
Borcu olanlar dikkat! Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Akbank-Denizbank-Garanti-INGBank-Finansbank...

Borç demek yük demektir. Zaten hayatın farklı zorlukları sizi yorarken bir de parasal olarak borçlanmak yükünüzü artıracaktır. Eğer farklı bankalara borcunuz varsa aylık birden fazla ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı bankalara olan borçlarınızı tek bir banka çatısı altına toplamanızda fayda vardır. Bu borçlarınızı anında kapatmanız için bankalar size borç kapatma kredisi verebiliyor. Borçlarını tek bir banka çatısı altına toplayan kişilerin borçları yapılandırılıyor. Bankanın sunmuş olduğu bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve yapacağınız görüşmelerde tutarları iyi belirlemelisiniz. Müşteri temsilcisi ile yapacağınız her görüşme borçlarınız için bir avantaj olduğunu unutmayın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Borcu olanlar dikkat! Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Akbank-Denizbank-Garanti-INGBank-Finansbank...

Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Kredi ya da kredi ödemelerinde sorun yaşayanlar, bu kredilerini borç kapatma kredisi kullanarak kapatma yoluna gidiyor. Değişik bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz.

Borcu olanlar dikkat! Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Akbank-Denizbank-Garanti-INGBank-Finansbank...

Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Borçlarınızı tek yerde toplamayı düşündüğünüz banka aracılığı ile de borçlarınızı bu bankaya aktarabilirsiniz.

Borcu olanlar dikkat! Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Akbank-Denizbank-Garanti-INGBank-Finansbank...

Borç Kapatma Kredisine Başvurma Koşulları

Borç kapatma kredisine başvuranların kredi notu önem taşıyor. Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 30 aya düşürüldüğünden işlem sırasında faiz oranları tekrar yapılandırılıyor.

Borcu olanlar dikkat! Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Akbank-Denizbank-Garanti-INGBank-Finansbank...

Borç kapatmak isteyen vatandaşların kredi notu uygun ise ve buna ek olarak borçlar tek bankada toplandığında gelirleri borç kapatma kredisini ödeyebilecek düzeyde bulunuyorsa borç kapatma işlemleri başlatılır.