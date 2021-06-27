Borcu harcı olana anında para! Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasıyla 10.000 -20.000 TL dijital mobil kredi veriliyor!
10.000 -20.000 TL dijital kredi veriliyor! Bu anlamda Ziraat Bankası'nın kredi kampanyalarından birisi de Dijital Kredi oldu. Dijital Kredi ile Ziraat Bankası alıcıları kolay bir biçimde gereksinim kredisi kullanabiliyorlar. Maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sebebi ise giriş yaparak dijital yollardan başvuru yapmak. Yapacağınız başvuru ile gelir düzeyiniz ve diğer kredi notu gibi nedenlerden dolayı banka size bir kredi onayı sunuyor. Peki Ziraat Bankası Dijital Kredi kimlere veriliyor? Hangi alıcılar Ziraat Bankası Dijital Kredi sürükleyebilirler?
10.000 -20.000 TL dijital kredi için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda borcu olanlar için güzel haberlerimiz var. Bankalara olan borçlarınızı kapatmak, borç kapatma kredisi ile mümkün. Kredi alımları geçmiş yıllarda çoğu zaman banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki gidişat bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içinde Ziraat Dijital Kredi ile anında kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu durumun en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize dahi gerek kalmaması. Bu nedenle de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor.
Özellikler
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,
36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.