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Haberler Ekonomi Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi! 10 bin liraya kadar olan borçlarının tamamı silinecek! Resmen duyuruldu. Müjdeli haber az önce geldi. Binlerce vatandaşa nefes aldıracak düzenleme yapıldı.Böylece mağduriyetler giderilecek. Tutar önergeyle 5 binden 10 bin liraya çıkartıldı. Düzenlemeyle ayrıca doktorların sabit ek ödeme oranları artırılacak. Buna göre ek ödeme tavan oranları arttırılacak. İşte detaylar...

13.06.2022 18:58 - Son Güncelleme: 13.06.2022 18:58
Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar için duyuru geldi. Vatandaşların 10 bin TL'ye kadar olan Genel Sağlık Sigortası borçlarının hepsi silinecek. Yeni yasa çıkıyor. Yasayla birlikte çalışanların maaşları artacak. Borçlar silinecek. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi 2029 yılına uzatılacak. Düzenlemede daha bir çok konu ele alınıyor. Özellikle borçların silinmesi hususunda vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Gelin düzenlemenin detaylarına birlikte bakalım...

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Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

10 Bin TL'ye kadar borçlu olanları ilgilendiriyor. Harekete geçildi. Kuruşu kuruşuna silinecek. Son dakika haberine göre Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklif, komisyonda kabul edildi.

Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

Teklifle, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortası borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek.

Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak. Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek.

Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

Söz konusu tutar önergeyle 5 binden 10 bin liraya çıkartıldı.

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