Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar için duyuru geldi. Vatandaşların 10 bin TL'ye kadar olan Genel Sağlık Sigortası borçlarının hepsi silinecek. Yeni yasa çıkıyor. Yasayla birlikte çalışanların maaşları artacak. Borçlar silinecek. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi 2029 yılına uzatılacak. Düzenlemede daha bir çok konu ele alınıyor. Özellikle borçların silinmesi hususunda vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Gelin düzenlemenin detaylarına birlikte bakalım...