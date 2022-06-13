Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi
Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! 5 kuruşu bile kalmayacak hepsi siliniyor! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi! 10 bin liraya kadar olan borçlarının tamamı silinecek! Resmen duyuruldu. Müjdeli haber az önce geldi. Binlerce vatandaşa nefes aldıracak düzenleme yapıldı.Böylece mağduriyetler giderilecek. Tutar önergeyle 5 binden 10 bin liraya çıkartıldı. Düzenlemeyle ayrıca doktorların sabit ek ödeme oranları artırılacak. Buna göre ek ödeme tavan oranları arttırılacak. İşte detaylar...
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar için duyuru geldi. Vatandaşların 10 bin TL'ye kadar olan Genel Sağlık Sigortası borçlarının hepsi silinecek. Yeni yasa çıkıyor. Yasayla birlikte çalışanların maaşları artacak. Borçlar silinecek. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi 2029 yılına uzatılacak. Düzenlemede daha bir çok konu ele alınıyor. Özellikle borçların silinmesi hususunda vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Gelin düzenlemenin detaylarına birlikte bakalım...
Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak. Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek.