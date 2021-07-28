Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde! Kredi borçlarını kapatan 50.000 borç transferi kredisi kampanyası müjdesi verildi
Bankalar, kişilerin gereksinimleri ve özel halleri tarafında borç kapatma kredisini veriyor. Kredinin hedefi bütün borçları tek bankada toplamak oluyor. Vatandaşlar amacıyla büyük bir avantaja sahip olan borç kapatma kredisi, birtakım pürüzler içeriyor. Birtakım koşulları olan borç kapatma kredisini yazımızda detaylarıyla inceledik. Borç transfer veya borç birleştirme olarak da bilinen borç kapatma kredisi, vatandaşların borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara başvuru yaparak tüm kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.
Borç kapatma kredisi ve borç aktarım kredisi arasındaki fark nedir? Borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor? Vatandaşların birtakım durumlarda aniden çok bankaya borcu olabiliyor. Bu gibi hallerde borçlarını tek bir yerde birleştirmek amacıyla birtakım bankalar doğrultusundan özel krediler veriliyor. Krediden nasıl faydalanacağını ve bilinmeyenleri yazımızda toparladık. QNB Finansbank'tan borç aktarımı kredisi kullanan müşterilere banka doğrultusundan aylık yüzde 1,39 kredi faizi uygulanıyor. 36 ay vadeli 50 Bin TL borç aktarımı kredisi kullanan müşteriler her ay bankaya 1.858 TL kredi taksiti ödüyorlar. Vade sonucunda ise bu oluşturulan ödemelerin toplamı 66.909 TL oluyor.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?
Borç transfer veya borç birleştirme olarak da bilinen borç kapatma kredisi, vatandaşların borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara başvuru yaparak tüm kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.
Konut kredileri haricinde istenilen vade tutarının 36 ayı geçmemesi bekleniyor.
Güncel kredi borçlarınızın toplamını gösteren bir belgeyi, kredi çekeceğiniz bankaya vermeniz isteniyor.
Eğer evliyseniz ve bir ipotek durumu söz konusuysa, eşinizin rızasını gösteren bir belge isteniyor.
Talep edilen taksitlerin, aylık gelirinizin yarısını geçmemesi önemle beyan ediliyor.
BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Borç kapatma kredisi sayesinde birden fazla olan borçlarını tek noktada toplayabiliyorsunuz. Bu sayede ayrı ayrı ödeme yapmak yerine tek bir noktaya ödeme yapıyorsunuz.
Diğer bankalardaki borçlarınız, borç kapatma kredisi çekeceğiniz bankaya transfer ediliyor. Dilerseniz aynı taksitlere ödemeye devam ediyorsunuz.
Dilerseniz 36 ay vade imkanıyla taksit tutarınız da düşüş meydana geliyor.
Ödemelerinizi düzenli ödemeye başlıyorsunuz ve kredi notunuz yükseliyor.