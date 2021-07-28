Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde! Kredi borçlarını kapatan 50.000 borç transferi kredisi kampanyası müjdesi verildi

Borç kapatma kredisi ve borç aktarım kredisi arasındaki fark nedir? Borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor? Vatandaşların birtakım durumlarda aniden çok bankaya borcu olabiliyor. Bu gibi hallerde borçlarını tek bir yerde birleştirmek amacıyla birtakım bankalar doğrultusundan özel krediler veriliyor. Krediden nasıl faydalanacağını ve bilinmeyenleri yazımızda toparladık. QNB Finansbank'tan borç aktarımı kredisi kullanan müşterilere banka doğrultusundan aylık yüzde 1,39 kredi faizi uygulanıyor. 36 ay vadeli 50 Bin TL borç aktarımı kredisi kullanan müşteriler her ay bankaya 1.858 TL kredi taksiti ödüyorlar. Vade sonucunda ise bu oluşturulan ödemelerin toplamı 66.909 TL oluyor.