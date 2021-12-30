Borçlar mefta oluyor! Başvuru yapanın borcu siliniyor! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Duyuru yapıldı
Emeklilerin kredi kartı, kredi ve KMH borçlarının kapatılması için yeni bir çalışma başlatıldı. PTT tarafından duyurulan borç kapatma kredisi ile bankalara borcu bulunan emeklilerin borçlarını yeniden yapılandırmaları sağlanacak. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile yeniden yapılandırılacak borçlar kapsamında ayrıca kredi desteği de sağlanacak. Aktif Bank PTT Emeklilere Borç Transferi Kredisi kapsamında birçok avantaj sunuluyor. İşte emeklinin yüzünü güldürecek borç kapatma kredisi.
30.12.2021 17:34
- Son Güncelleme: 30.12.2021 17:34
Emeklilerinin son dönemde yaşanan fiyat artışları karşısında artan kredi ve kredi kartı talepleri sonrasında gelen düzenleme birçok kişi için çare olacak.
36 ay vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile başka bankalara olan tüm borçlarının PTT tarafından yeniden yapılandırılması sağlanacak. Ayrıca maaşını PTT'ye taşıyan emekliler, Aktif Bank'ın N Kolay üzerinden sağlanan ayrıcalıklı N Kolay Emekli Kredisi kampanyasından da yararlanması mümkün hale gelecek.
Vatandaşların aylık 507,68 TL taksit oranları ile bankalara olan borcunu kapatması sağlanacak. Yeniden yapılandıra ve borç transferi işlemleri için PTT işyerlerinden başvuruların yapılması yeterlidir.