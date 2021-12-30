Borçlar mefta oluyor! Başvuru yapanın borcu siliniyor! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Duyuru yapıldı

36 ay vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile başka bankalara olan tüm borçlarının PTT tarafından yeniden yapılandırılması sağlanacak. Ayrıca maaşını PTT'ye taşıyan emekliler, Aktif Bank'ın N Kolay üzerinden sağlanan ayrıcalıklı N Kolay Emekli Kredisi kampanyasından da yararlanması mümkün hale gelecek.

