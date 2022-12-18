Borca girene, ihtiyacı olana müjde! PTT'den anında 20 BİN TL NAKİT! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...

PTT yeni yıl kredisiyle ihtiyacı olanların yüzünü güldürüyor. 3 ay ertelemeli faizsiz, kefilsiz ihtiyaç kredisini alarak 3 ay sonra ödemelere başlayabilirsiniz. PTT kredi başvurusu yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. PTT Aktifbank züerinden yapacağınız başvuru ile 70.000 TL'ye kadar olan ihtiyacınız için 5 dakikada destek ödemesi alabilirsiniz. İşte PTT Aktifbank ihtiyaç kredisi hakkında tüm merak edilenler...