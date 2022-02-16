Biraz önce belli oldu! Kredi muslukları patlayacak! 50 bin ile 5 milyon TL arasında para verilecek! 6 ay ise geri ödeme yok!

İş Bankası'nın esnaflara özel sunduğu kredi kapsamında 6 ay ödemesiz olarak 36 ay vade seçeneklerinin yanı sıra aylık, 3 ayda bir veya 6 ayda bir gibi bütçenize göre belirleyeceğiniz esnek geri ödeme seçeneklerinden de yararlanmanız mümkündür. Kampanya kapsamında taksit ödemeli ticari krediler 5 milyon TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz olarak kullanılabilmektedir.