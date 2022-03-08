Biraz önce belli oldu! Emekli maaşına en az 2.000 TL ikramiye ödenecek! Bayram öncesinde emekli ikramiyelerinde sevindiren oranlar belli oldu!

Emekli maaşına ek ikramiye ödemesi alarak nakit sıkıntılarını gidermek isteyenler bankaların cazip teklifleriyle bu isteklerini yerine getirebiliyor. Türkiye İş Bankası ve Şekerbank tarafından emekli maaşını taşıyanlara özel 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacağının duyurulması ise sevinç yarattı!