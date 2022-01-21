Biraz önce belli oldu! Aylık 1.642 TL taksitlerle ev sahibi olma müjdesi! Ziraat Bankası ve Halkbank düğmeye bastı yıktı geçti

1 milyon TL ve üzerinde kredi talepleri için faiz oranları ise ilgili kredi paketi içinde %1,34 olarak belirlenmiştir. Çalışanın Artısı Kredi Paketi için de benzer oranlar geçerli olacaktır. Ziraat Bankası üzerinden talep edilecek konut kredilerinde ayrıca uygun geri ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır.