Biraz önce belli oldu! 20 asgari ücret tutarında hibe desteği müjdesi verildi! Başvur hemen paranı al!

Sosyal Güvenlik Kurumu- Avrupa Birliği iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan ve kadınların çalışma hayatı içerisinde ki varlıklarının desteklenmesini amaçlayan Women Up Projesi, ilgili şartları sağlayan tüm kadın girişimcilere 20 asgari ücrete kadar destek olmaktadır. Söz konusu proje için başvurulara açık olan iller şu şekilde belirlenmiştir: