Biraz önce açıklandı! Ziraat Bankası ve Vakıfbank 5.000 TL üzerinde ödeme yapacak! Nakit para lazımsa kaçırmayın!
Ziraat Bankası ve Vakıfbank 5.000 TL ödemeye karar verdi. İhtiyacı olup, kredi çekmek isteyenlere Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. 5.000 TL'lik kredi bağlamında başvurular devam ediyor. Kredi için kimsenin önceliği yok. Başvuran herkes, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan 5.000 TL kredi alabilecek.
02.09.2022 13:02 - Son Güncelleme: 02.09.2022 13:02
Kredi gereksinimi hisseden vatandaşların ilk tercihi olan iki Kamu bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tır. Hemen her vatandaşın bu bankalarda hesabı olduğunu söyleyebiliriz.
Kredi alabilmek isteyen vatandaşların Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta hesabı olması gerekir. Böylece 5.000 TL'lik acil tüketici kredisi amacıyla müracaat yapabilirler.