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Haberler Ekonomi Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor! 15.000 TL...

Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor! 15.000 TL...

EYT yasası bekleyen milyonlar kişi promosyonları da merak etmeye başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren banka promosyonları ne kadar olacak?" sorusu hakkında detayları sizlere sunuyoruz. Emekli promosyonları için 15.000 TL rakamları konuşulmaya başlandı.

takvim.com.tr
20.02.2023 14:24 - Son Güncelleme: 20.02.2023 14:26
Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor! 15.000 TL...
EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ödemelerini anlaşmalı bankalar üzerinden alabilecek. Banka seçimi SGK üzerinden yapılacak.
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Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor! 15.000 TL...

Taahhüt Şartı Aranıyor Mu?

Kamu ve özel bankalar emeklilere üç yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş alma desteği veriyor.

Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor! 15.000 TL...

Böylece bankalar rakamları daha da yukarıya çekmeye başlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.

Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor! 15.000 TL...

Promosyonlar Daha Da Artabilir

Emekli promosyon tutarları şu anda 7.000 - 8.000 TL arasında bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında promosyon oranları da güncellendi.

Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor! 15.000 TL...

Emeklilerin ayrıca iki bayramda ikramiye alması da sevincin daha da artmasına neden oldu. Yüksek maaş alacak emekliler daha yüksek promosyonlardan yararlanabilecek. Emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında olacağı düşünülüyor.

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