Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor! 15.000 TL...
EYT yasası bekleyen milyonlar kişi promosyonları da merak etmeye başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren banka promosyonları ne kadar olacak?" sorusu hakkında detayları sizlere sunuyoruz. Emekli promosyonları için 15.000 TL rakamları konuşulmaya başlandı.
20.02.2023 14:24 - Son Güncelleme: 20.02.2023 14:26
Böylece bankalar rakamları daha da yukarıya çekmeye başlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.