Biraz önce açıklandı! Faizin ipini devlet bankası çekti! 5 bin TL tutarında faizsiz kredi hizmeti başladı!
Yeni dönemde döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü zamlanan gündelik hayat ürünleri, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılarken dahi desteğe ihtiyaç duymalarına sebep oldu. Buna karşın n11 ile yeni bir anlaşmaya imza atan Vakıfbank, ilgili şartları sağlayan herkese 5 bin TL'ye kadar faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
Bir süredir ekonomi piyasalarında yaşanan ani yükselişler, gıdadan kozmetiği, emlaktan otomotive pek çok farklı sektörde yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Bir gün satın aldığı ürünü diğer gün aynı fiyattan temin edemeyen vatandaşlar, sürekli değişen etiket fiyatlarına karşın desteğe ihtiyaç duymaya başladılar. Bu noktada devreye giren devlet kurumu Vakıfbank, yeni dönemde n11 platformu ile el sıkıştığını ilan ederek ilgili şartları sağlayan bütün vatandaşlara faizsiz alışveriş kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Vakıfbank Faizsiz Alışveriş Kredisi Hizmeti 2022
Gündelik hayat şartlarının gidererek pahalılaşmasına karşın daha fazla sessiz kalamayan Vakıfbank, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen online alışveriş platformlarından birisi olan n11 ile el sıkıştığını açıkladı. Vakıfbank- n11 anlaşması sonucunda vatandaşlara faizsiz alışveriş kredisi hizmeti sunulacağı bildirildi.
Vakıfbank'ın n11 platformu aracılığı ile yapılacak olan alışverişler için geliştirmiş olduğu kredi hizmetinin üst sınırı 5 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmet karşılığında bir faiz uygulamasının olmayacağını bildirdi. Söz konusu hizmetin azami vade sayısı ise 12 ay olarak belirlendi.
Vakıfbank Faizsiz Alışveriş Kredisi Hizmetinin Ayrıntıları
Vakıfbank, geliştirmiş olduğu online alışveriş kredisi hizmetinden yararlanılabilmesi için harcamaların Bankomat kartları aracılığı ile yapılmasını şart koştu.