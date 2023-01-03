Biraz önce açıklandı! Emekli ve memur enflasyon farkı, refah payı! Emekli maaşı zammı kaç TL oldu? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Yeni yıla müjdeyle giren Türkiye memur ve emekli maaş zam yüzdeleri de hesaplanarak yeni maaşların hesaplanmasını beklemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay asgari ücret zammını açıkladı. Bunun üzerine memur ve emeklilere yapılacak olan zamlar merak konusu oldu. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için yapılacak olan açıklamaya odaklandı.