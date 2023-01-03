Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Biraz önce açıklandı! Emekli ve memur enflasyon farkı, refah payı! Emekli maaşı zammı kaç TL oldu? SGK-SSK ve Bağkur'luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Biraz önce açıklandı! Emekli ve memur enflasyon farkı, refah payı! Emekli maaşı zammı kaç TL oldu? SGK-SSK ve Bağkur'luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Son yılda meydana gelen asgari ücret zamları sonrasında memur ve emekliler de kendi maaşlarına gelecek zamları araştırmakta ve bunların da yüzdelerini belirleyerek gelecek zamlar hesaplanmaktadır. Memur ve emekliler bağlamında yapılacak maaş zamlarında birtakım mümkün senaryoları sizler için hazırladık Buna göre memurlar amacıyla yüzde 20, 30 ya da %40 zam yapılması beklenmektedir. Yıllık enflasyon oranı yıllık %64,27 oldu. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

takvim.com.tr
03.01.2023 09:59 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:07
Biraz önce açıklandı! Emekli ve memur enflasyon farkı, refah payı! Emekli maaşı zammı kaç TL oldu? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Yeni yıla müjdeyle giren Türkiye memur ve emekli maaş zam yüzdeleri de hesaplanarak yeni maaşların hesaplanmasını beklemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay asgari ücret zammını açıkladı. Bunun üzerine memur ve emeklilere yapılacak olan zamlar merak konusu oldu. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için yapılacak olan açıklamaya odaklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Biraz önce açıklandı! Emekli ve memur enflasyon farkı, refah payı! Emekli maaşı zammı kaç TL oldu? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Bu doğrultuda memur maaşlarına gelecek zam yüzdelerinin asgari ücretle yakın olması da öngörülmektedir. Bu konuda tablolar hazırlanmış ve belirli yüzdelere göre maaşlara gelecek zamlar belirlenmiştir.

Biraz önce açıklandı! Emekli ve memur enflasyon farkı, refah payı! Emekli maaşı zammı kaç TL oldu? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Ayrıca bu konuda yapılan araştırmalar doğrultusunda emekli maaş fiyatları da belirlenmekte olup emeklilerin de merakının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Biraz önce açıklandı! Emekli ve memur enflasyon farkı, refah payı! Emekli maaşı zammı kaç TL oldu? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Bu amaçla belirlenen yüzdeleri eski maaşlara oranlayarak yeni ve zamlı memur ve emekli maaş fiyatları bulunmaktadır.

Biraz önce açıklandı! Emekli ve memur enflasyon farkı, refah payı! Emekli maaşı zammı kaç TL oldu? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

Bu kapsamda devlet tarafından da belirlenen bu fiyatlar özellikle önemsenmiş ve daha sonra da 2023 yılının belli aylarında yapılacak zamlar tartışılmıştır.

SON DAKİKA