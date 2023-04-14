RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor!

Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor!

Halkbank, Türkiye'deki emekli bireylere özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, bankalar emekli maaşlarına göre belirlenen tutarlarda kredi sağlıyor. Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pek çok banka, özel olarak emeklilere yönelik kredi ürünleri sunuyor. Bu kredi ürünleri sayesinde emekliler, hayatlarını daha kolay ve konforlu hale getirebilecekleri birçok fırsata sahip olabiliyorlar.

takvim.com.tr
14.04.2023 11:50 - Son Güncelleme: 14.04.2023 11:51
Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL’ye kadar hesaba yatıyor!

Emekli kredisi başvuruları için banka şubelerinden başvuru yapabileceğiniz gibi, mobil uygulamalar üzerinden de başvuru yapma imkanınız bulunuyor. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirerek, emekli maaşlarına göre belirlenen tutarlarda kredileri hesaplara aktarıyor. Böylece, kredi almak isteyen emekliler, bu bankalardan hızlı ve kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor.

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Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL’ye kadar hesaba yatıyor!

Emekliler Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Halkbank'tan kredi başvurusu yapmak isteyen emekliler, banka şubelerinden başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankaların mobil uygulamaları üzerinden de kredi alabilirler.

Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL’ye kadar hesaba yatıyor!

Hızlı ve Kolay Kredi İşlemleri

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirerek, emekli maaşlarına göre belirlenen tutarlarda kredileri hesaplara aktaracaklardır. Bu sayede, kredi almak isteyen emekliler, bu bankalardan hızlı ve kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebilmektedirler.

Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL’ye kadar hesaba yatıyor!

Kredi Ürünü Detayları

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle 70.000 TL'ye kadar sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL’ye kadar hesaba yatıyor!

Tutar ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz 50.000 TL'ye 36 ay, 50.001-70.000 TL arasındaki tutarlar için 24 ay vadede tahsis ücreti ödeyerek %1,69 faiz oranı ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

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