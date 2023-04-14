Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara piyango gibi gelişme! 50.000 TL ve 70.000 TL’ye kadar hesaba yatıyor!

Emekli kredisi başvuruları için banka şubelerinden başvuru yapabileceğiniz gibi, mobil uygulamalar üzerinden de başvuru yapma imkanınız bulunuyor. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirerek, emekli maaşlarına göre belirlenen tutarlarda kredileri hesaplara aktarıyor. Böylece, kredi almak isteyen emekliler, bu bankalardan hızlı ve kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor.