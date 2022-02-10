Bir yıl geri ödemesiz kredi imkanı! 10 yıl vade imkanı sunuyor! Hem kamu hem de özel bankalar veriyor! İşte faiz oranları...

İş dünyasını hareketlendirmek ve ekonomik bir nefes aldırmak amacıyla 3 ayrı pakette kullanıma sunulan Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kredi imkanı araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar bu haberi duyunca hemen detayları merak etmeye başladı ve özellikle, geri ödeme şartları faiz oranları gibi bilgiler merak konusu oldu. Yeni kredi desteği bir yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vade ile kredi imkanı sunuyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.